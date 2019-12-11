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Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

11.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:36Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda kadınların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu salona düzenlenen operasyonda Y.A. (35) ve İ.A. (47) ile Kırgızistan uyruklu A.B. (39) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Y.A. ve A.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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