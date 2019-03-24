Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli
köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Hacı Bayram
Elçi (48), merdivenle konteynerin üzerine çıkmak istedi.
Merdivenin altındaki mermer bloğu hareket edince dengesini kaybeden Elçi, yere düştü.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Elçi'yi Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.
Beyin kanaması geçiren Elçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Karamanlı, Burdur, Güncel
Kaynak: AA