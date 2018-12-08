Burdur'da "Milli Kültür Ögeleri" Sergileniyor

Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde açılan bir sergide geleneksel Türk kültürünü yansıtan eşya ve kıyafetler sergileniyor. Atatürk
İlkokulunda açılan sergide tahta kaşıklardan duvar halılarına, el dokumalarından gaz lambalarına eski kültüre ait birçok eşya ve kıyafetler ilgi görüyor.
Sergide geleneksel düğün ve günlük kıyafetlerin okul öğrencileri tarafından giyilerek sergilenmesi ise dikkati çekiyor.
Okul müdürü Recep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilmez." sözünden yola çıkarak öğrencilere geçmişte kullanılan eşya ve kıyafetleri göstererek anlatmak istediklerini söyledi.
Yeni nesillerin, kültür mirasını bilmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin atalarımızın yaşayışları ve düşünceleri sonucunda ortaya çıkan kültür ögelerinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Böylelikle, geçmişi bilerek, geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir gençlik tasavvurumuz var." dedi.
Öğretmen Gülşah Erkan da geçmişe ait kaybolan değerlerin tekrar gün yüzüne çıkarılmasını amaçladıklarını vurgulayarak, sergilenen eşya ve kıyafetlerin, öğretmeler ve velilerin katkılarıyla temin edildiğini anlattı.
Öğrencilerden Mustafa Erdal
da eşyaları görünce çok şaşırdığını dile getirerek, "Bizim zamanımızdaki gibi teknolojik aletler yokmuş. Aslında eskiden kullanılan eşyalar da çok güzelmiş." diye konuştu.
Sergi, çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Karamanlı,Burdur
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:16