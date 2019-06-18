BURDUR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

BURDUR'da, dün vefat eden Mısır
eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazından sonra Ulu Cami'de İl Müftü
vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namaza İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Memur-Sen Başkanı Murat Bulut
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Namazdan sonra STK adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Okan, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi. Okan, Aslında Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir. Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir dedi.