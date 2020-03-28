Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu

Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangında, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

28.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:41
Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu
Burdur 'da öğrenci evinde çıkan yangında, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Emek Mahallesi Yükselen sokaktaki binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci evinde prize takılı elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, alevlere müdahale etti. Yangın diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emek Mahallesi, İtfaiye, Burdur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:41: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 15:41: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 15:40: Ölüme meydan okudular - Haber 15:40: Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk - Haber 15:40: Trakya'daki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi