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Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

26.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:14Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
'un ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Harmanlı köyünden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Ercan Bişken idaresindeki 15 AAP 359 plakalı servis aracı köy kavşağında Sezgin Çelik'in kullandığı 20 Y 6540 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler Bişken ve Çelik ile otomobilde bulunan Onur Kaygısız yaralandı.
Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan servis aracı sürücüsü Bişgen, tedavi edildikten sonra taburcu edilirken Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik ve Kaygısız'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yeşilova, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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