Burdur'da öğrenciler, İdlib şehitleri için yürüdü

BURDUR'da üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Şehit haberlerinden sonra dün gece Burdur 'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerindeki bayraklar ile tekbir ve sloganlar atarak Binbaşı Magruf Kışlası önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" slganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan saygı duruşunda bulunup, dua okuduktan sonra ayrıldı.