Burdur'da öğrenciler otogara akın etti
Korona virüsü salgınına karşı okullara tatil kararının ardından Burdur otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı.
12.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:55
Korona virüsü salgınına karşı okullara tatil kararının ardından Burdur otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüs firmalarının gişeleri önünde biriken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.
Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Burdur Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti. - BURDUR
Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.
Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Burdur Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti. - BURDUR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi