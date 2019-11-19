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Burdur'da öldürdüğü babasının cesedini yaktığı iddiası

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağlık alanda öldürdüğü babasının cesedini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı.

19.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:08Burdur'da öldürdüğü babasının cesedini yaktığı iddiası
'un ilçesinde dağlık alanda öldürdüğü babasının cesedini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağsaray köyünde çobanlık yapan Hasan Hüseyin S'den 2 gündür alamadığını iddia eden oğlu İsmail S. jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri köyün çevresinde arama başlattı. Ekipler, köyün yakınlarında dağlık alandaki bir çadırın içinde Hasan Hüseyin S'nin yanmış cesedini buldu.
Olayla ilgili Hasan Hüseyin S'nin oğlu İsmail S. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Hasan Huseyin, Çeltikçi, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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