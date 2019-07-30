Haberler» 3. Sayfa» Haber

Burdur'da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını

Burdur'da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.

30.07.2019 12:21 Burdur'da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını
Burdur'da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Bucak ilçesi, Beşkonak Köyü, Aşağı Çiftlik Mevkii'nde ormanlık alan içerisine yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı aldı. M.Ç. ve D.Ç.'nin evine yapılan baskında 5 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve ormanlık alan içerisine ekili 256 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.Ç. ve A.Ç. gözaltına alınırken, M.Ç. ve D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli H.C.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 256 kök kenevir bitkisi Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi. - BURDUR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:40   Motosiklette 'çuvallı' yolculuk
15:37   Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
15:37   100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
15:36   Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi
15:33   26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti
15:29   Gurbetçi ile yeğeni arasında "kavak" anlaşmazlığı
15:16   İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza