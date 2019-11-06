Burdur'da otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomoibilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Fethiye- Burdur yolunda Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur yönüne giden Fatih Kök (39) yönetimindeki 48 YZ 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü Fatih Kök ile eşi Dilek Kök (32), oğlu Atalay Yasin Kök (4) ile Umut Avşar (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.