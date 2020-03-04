Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Isparta- Antalya yolunda meydana geldi. Murat Sağlık'ın (28) kullandığı 15 AAT 796 plakalı otomobille karşı yönden gelen Abdullah Samur (22) yönetimindeki 07 EH 276 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Gökhan Akyüz (30), Vedat Akyıldız (24) ve Şenol Erdem (41) yaralandı. Kazanın ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Şenol Erdem, Bucak Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.