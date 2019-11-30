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Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

30.11.2019 03:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 03:00Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan Osman Yurtseven idaresindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, Isparta - Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yurtseven ve otomobildeki 4 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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