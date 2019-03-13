Burdur'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı

Kaynak: DHA

Burdur'da otomobiller çarpıştı 4 yaralıBurdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birindeki LPG sızıntısını itfaiye ekipleri müdahale ederek kesti.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç'ın kullandığı 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İrem Su Akkaya (19) ile Beyza Din (19) yaralandı.Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan İrem Su Akkaya'nın durumunun ciddi olduğu ve cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı belirtildi.LPG'li olan ve kaza sonrası gaz kaçıran 03 RF 575 plakalı otomobile Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek gaz sızıntısını kesti.