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Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralıBurdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

14.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:52
'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Isparta- Burdur Dağyolu kavşağında meydana gelen kazada, Mustafa Kaya yönetimindeki 32 AAS 011 plakalı otomobille Halil İnce yönetimindeki 03 AAJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerden birisi çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktıktan sonra durabildi. Kazada Mustafa Kaya ile Halil İnce ve aynı araçta bulunan Mehtap İnce, Mehmet İnce ve Müge İnce yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Isparta, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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