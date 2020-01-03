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Burdur'da Roma Bizans Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Burdur'da yüzlerce sikke ve tarihi eseri satmaya çalışan definecilere operasyon düzenlendi.

03.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:15 Burdur'da Roma Bizans Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
'da yüzlerce sikke ve tarihi eseri satmaya çalışan definecilere operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şahıs gözaltına alınırken, ve Bizans Dönemine ait eserler ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.E ve Ö.Ö. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri Karamanlı ilçesine getirerek satacağı yönünde duyum alındı. Alınan duyum üzerine Karamanlı ilçesinde M.E. ve Ö.Ö. isimli şüphelilere ait araçta yapılan aramada 335 adet sikke, bir adet altın yüzük, 5 adet muhtelif malzeme, bir adet detektör ele geçirildi.

Daha sonra iki şahsın evlerinde yapılan aramada 375 adet sikke, 307 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam bin 23 adet M.S. 3-4 y.y. Roma Dönemi ve M.S. sonra 10-11 y.y. Bizans Dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla, Ö.Ö. isimli şahıs ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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