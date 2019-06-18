Burdur
'da sağanak yağış etkili oldu
Burdur'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle dönüştü.
Burdur'da saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Antalya-Burdur Karayolu Antalya Kavşağı'ndaki mazgallar, sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle tıkandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi ekipleri tıkanan mazgal ve rögarları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Ekipler, olası su baskınlarına karşı da kent merkezinde önlem aldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezinde metrekareye 16 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.