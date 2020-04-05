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Burdur'da samanlık yangını; 1000 balya saman, traktör ve kamyonet yandı

BURDUR'da, samanlıkta belirlenemeyen nedenle çıkan yangında; 1000 balya saman, 150 çuval yem, traktör ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

05.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:51
Burdur'da samanlık yangını; 1000 balya saman, traktör ve kamyonet yandı

BURDUR'da, samanlıkta belirlenemeyen nedenle çıkan yangında; 1000 balya saman, 150 çuval yem, traktör ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Askeriye köyü Yaka Mahallesi'nde, Vedat Ongun'a ait evin yanındaki samanlıkta, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan ve çevreye de sıçrayan yangın, ihbarla gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, yandaki ev ile diğer samanlıklara sıçranması da önlendi. Alevlerin sardığı 1000 balya saman, 150 çuval yem, traktör ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin liralık zararın meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Burdur'da samanlık yangını; 1000 balya saman, traktör ve kamyonet yandı - Haberler

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