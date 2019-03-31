Burdur'da seçmenler oy vermeye devam ediyor

Burdur
'da seçmenler oy vermeye devam ediyorBurdur'da 753 sandıkta 199 bin 90 seçmen Sandık Başına gidiyor707 Emniyet 557 jandarma olmak üzere 1 264 güvenlik güçleri sandık başlarında görev aldı.
BURDUR - Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarında oy vermeye başladı. Kentte kurulan 752 sandıkta 199 bin 90 seçmen belediye başkanları, il genel meclisi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. 1 seyyar sandıkta 22 seçmenin de oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Burdur Valisi Hasan Şıldak
ve eşi Fatma Nur
Şıldak' ta sandık başına giderek oylarını kullandılar. Emek evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1090 nolu sandıkta oyunu kullanan Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak Sandık başındaki görevliler ve vatandaşları selamlayıp hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Oy verme işlemini gerçekleştiren Burdur Valisi Hasan Şıldak " Herşeyden önce demokrasimizin vazgeçilmez unsunu olan seçimlerin ilimizde de Ülkemizede hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim asıl görevimiz seçim güvenliğini sağlamak vatandaşın huzur ve güven içinde oylarını kullandırmak. Bu kapsamda seçimden öncede seçim güvenliği toplantılarını gerçekleştirip tüm ilçe kaymakamlarımızla bu konuyu ayrıntısına kadar çalışmamız sürdü. Burdur da cezaevi sandığı ile birlikte 753 sandıkta 199 bin 90 seçmen oy kullanacak. Güvenlik kapsamında 707 Emniyet 557 jandarma olmak üzere 1 264 güvenlik güçleri sandıklarda görev yapıyor. Bugün demokrasi bayramı olan seçimlerin huzurlu geçmesini ve sandıklarda görev alan tüm görevlilere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Jandarma, Burdur, Yerel
Kaynak: İHA