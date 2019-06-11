BURDUR'DA SEL EVLERE VE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Burdur
merkeze bağlı Büğdüz
köyünde şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Çok sayıda evin, ahır ve samanlığın sular altında kaldığı köyde yaklaşık bin 500 dekar tarım arazisinde de zarar oluştu.Pazar günü aşırı yağış nedeniyle ekili alanların büyük zarar gördüğü Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde, dün saat 19.00 sıralarında şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın oluşturduğu sel suları, bir evin istinat duvarını devirdi. Karaçam
Deresi'nden gelen selle birlikte sürüklenen taş ve kum nedeniyle Büğdüz- Bayındır
yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 100 evin ahır ve samanlıklarını su bastı, binlerce balya saman sular altında kaldı. Köye sevk edilen AFAD
ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yasin Tokgöz, köye giderek muhtar Halil Akbulut'tan bilgi aldı.Muhtar Halil Akbulut, Akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle oluşan sel, birçok evin ahırını bastı. Hayvanlar sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollarımız kapandı. Köyümüzde buğday, arpa, mısır, yonca ekili yaklaşık bin 500 dekar alanda zarar var. Can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ettik dedi.
Osman Altınkaynak isimli vatandaş da İlk etapta az geldi su. Bir anda yükselince gelen taşlar ve kumlarla yol kapandı diye konuştu.
Kaynak: DHA
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