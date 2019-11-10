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Burdur'da Sevinci ailesi, Atatürk'ün vefat haberi bulunan gazeteyi özenle saklıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Serkan Sevinci, dedesinden miras kalan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin bulunduğu gazeteyi 81 yıldır özenle saklıyor.

10.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:00Burdur'da Sevinci ailesi, Atatürk'ün vefat haberi bulunan gazeteyi özenle saklıyor
'un ilçesinde yaşayan Serkan Sevinci, dedesinden miras kalan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin bulunduğu gazeteyi 81 yıldır özenle saklıyor.
Atatürk'le aynı cephede savaşan dedesinin ölmeden önce babasına, babasının da kendisine emanet ettiği gazeteyi uzun yıllardır koruyan 38 yaşındaki Sevinci, Atatürk sevgisiyle dikkati çekiyor.
Sevinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Sabah Gazetesi'nin 11 Son Teşrin 1938 tarihli "Aziz Atatürk'ümüzü Kaybettik" manşetli gazetenin dedesinden kendisine kalan değerli bir miras olduğunu söyledi.
Gazeteden zamanında 30 adet basıldığını aktaran Sevinci, "Dedem de bir tanesini temin etmiş. Dedemden babama, babamdan da bana hediye olarak kaldı." dedi.
Sevinci, dedesinin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Gazeteyi çocuğumun bir dersi için okula götürmesine izin vermiştim. Herkesin ilgisini çekmiş, hatta satmayı düşünüp düşünmediğimizi bile sordular. Gazeteyi kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Hedefim ömrüm yeterse gazeteyi 2038'e kadar saklamak."
Sevinci, gazeteye her baktığında içindeki Atatürk sevgisinin diri kaldığını belirtti.
Babasının gazeteyi kendisine verirken "Bu gazetenin manevi değeri çok büyük oğlum." dediğini anlatan Sevinci, "Ben de bu değere ölünceye kadar sahip çıkacağım. Benden sonra çocuklarımın emanete sahip çıkmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sevinci'nin 9 yaşındaki kızı Ecrin Naz da babasından sonra gazeteye gözü gibi bakacağını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sabah Gazetesi, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

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