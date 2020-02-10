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Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaralarıBURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.

10.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:24
'da seyrine doyumsuz kar manzaraları
BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.
Burdur, kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarına biriken kar uzun zamandır kendisini bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kentte gündüz saatlerinde sıfırın altında 1- 2 derecelerde olan hava sıcaklığı gece ise sıfırın altında 9'u buluyor.
Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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