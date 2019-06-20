20.06.2019 10:54
Haberler»Güncel»Haber

Burdur'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Burdur

BURDUR'da şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ile evleri su bastı.

BURDUR'da şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ile evleri su bastı.
Kentte dün etkili olan aşırı yağış, bazı köylerde hasara yol açtı.BurdurValiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlıHacılarileYeşilovailçesine bağlı Düden köyü arasındaki yol, merkeze bağlı Karaçal köyü mevkii Burdur-Karamanlıyolu veBucakilçesiKestelköyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları yaşandı. Burdur Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göreGölhisarilçesine bağlıYumrutaşköyünde metrekareye 24 kilo, Elmalıyurt köyünde 17 kilo, merkeze bağlıErikliköyünde 12 kilo,Kemerilçesinde 10 kilo,Çavdırilçesine bağlıSöğütbeldesinde 8 kilogram yağış düştü.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi,AFADİl Müdürlüğü ve Karayolları 134. Şube Şefliği ekiplerinin sel ve su baskınlarına karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiği bildirildi.


- Burdur
Kaynak: DHA
Karamanlı,Burdur,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:38Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede
12:37'Özgürlük düşmanları, özgürlüğü hak etmiyor'
12:37Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
12:37Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
12:37Cinayet sanığından "Üzerine kanımı sürmüş olabilir" savunması
12:37"Türkiye'yi çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz"
12:37Bingöl'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı