Burdur'da Şiir ve Müzik Gecesi

Burdur
'da Mavi Kanat Grubu tarafından Şiir ve Müzik Gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programa İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram
ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Burdur'da görev yapan öğretmenlerle öğrencilerin oluşturduğu Mavi Kanat Grubu tarafından Ömer Lütfi Mete
, İbrahim Sadri
, Mehmet Demir, Cahit Sıtkı Tarancı
, Nazım Hikmet, Cemal Safi
, Bahattin Karakoç
'un şiirleri seslendirildi. Gecede şiirlerin arasında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri de seslendirildi. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram grup üyelerine teşekkür belgesi verdi.
Burdur
25 Kasım 2018 Pazar 13:18