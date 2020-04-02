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Burdur'da sıkı denetim

Burdur'da sıkı denetimBurdur İl Hıfzısıhha Kurulu'nun, kente diğer illerden gelen vatandaşların 4 gün evlerinden çıkmamaları kararı gereği ilde denetimler yoğunlaştırıldı.

02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Burdur 'da sıkı denetim
Burdur İl Hıfzısıhha Kurulu'nun, kente diğer illerden gelen vatandaşların 4 gün evlerinden çıkmamaları kararı gereği ilde denetimler yoğunlaştırıldı.
Burdur'un Antalya , Isparta ve Fethiye giriş çıkışlarında emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri araç sürücülerini durdurarak hem ateşlerini ölçüyor, hem zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur-Isparta dağ yolunda yaptıkları denetimlerde, sürücülerin ateşlerini ölçüyor, iş gereği de olsa çok mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak, "İlimiz genelinde bütün giriş noktalarındaki kontrolleri en üst düzeye yükseltiyoruz. İl dışından gelenlerin tamamına taahhütname imzalatılarak evde 14 gün süreyle aralıksız gözlem altında tutulması sağlanacak, uyulmaması durumunda yasal işlem yapılacak, bu konuda en kapsamlı şekilde denetim uygulanacaktır. Burdur'da tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi. Burdur’da sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Isparta, Burdur, Güncel

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Burdur'da sıkı denetim
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