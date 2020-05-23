Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezasıBurdur'da ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir sessizliğe büründü.

23.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:49
Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası
Burdur'da ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir sessizliğe büründü. Kentte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 25 kişiye idari para cezası uygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı süresince tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklamasının ardından Burdur'da ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece polis, jandarma, Vefa Sosyal Destek Grubu ve diğer görevlilerin arabaları yer aldı. Vatandaşlar açık market, bakkal ve fırınlardan ihtiyaçlarını giderip, evlerine döndü.
Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başladığı cuma gecesi 00.00'dan itibaren 25 kişiye idari para cezası uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir fırıncı ise ehliyetsiz, sigortasız ve vizesiz motosiklete bindiği için idari para cezasına çarptırıldı. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Burdur’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Burdur, Güncel, Haber

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