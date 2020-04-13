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Burdur'da sokağa çıkma yasağına rağmen piknik yapan 5 kişiye para cezası

IHAAW141205-ASA/13-04-2020- Burdur'da sokağa çıkma yasağına rağmen piknik yapan 5 kişiye para cezası - Sokağa çıkma yasağına uymayan 74 kişiye, toplam 30 bin 576 TL idari para cezası(Fotoğraflı)BURDUR (İHA)- Burdur'da sokağa çıkma yasağına uymayan 74 kişiye, 30 bin 576 TL idari para...

13.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Burdur'da sokağa çıkma yasağına rağmen piknik yapan 5 kişiye para cezası
IHAAW141205-ASA/13-04-2020

- Burdur 'da sokağa çıkma yasağına rağmen piknik yapan 5 kişiye para cezası
- Sokağa çıkma yasağına uymayan 74 kişiye, toplam 30 bin 576 TL idari para cezası

(Fotoğraflı)

BURDUR (İHA)- Burdur'da sokağa çıkma yasağına uymayan 74 kişiye, 30 bin 576 TL idari para cezası uygulandı. Aralarında 5 kişinin ise piknik yaptığı tespit edildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere adli ve idari işlemler uygulandı. Bu kapsamda Burdur'da 11-12 Nisan Cumartesi ve Pazar günlerinde, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara aykırı hareket eden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü gruplardan sokağa çıkan 22 kişi, dışarıda sosyal mesafe kuralına uymayan 47 kişi ve ve piknik yapan 5 kişi olmak üzere toplam 74 kişiye, 30 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.

"Üzücü bir durum"
Vali Hasan Şıldak uygulanan cezai işlemlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların başta kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığını riske atacak durumlardan kaçınmalarını isterken, bunun için de en önemli hususun alınan kararlara uymak olduğunu belirtti.
İl genelinde sadece iki günlük zaman diliminde bu kadar fazla kişinin kuralları ihlal etmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Vali Şıldak, mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak, yaptırım uygulanmaya devam edileceğini belirtti.
(JA-SO-Y)

13.04.2020 14: 20: 40 TSI
NNNN - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, 3. Sayfa
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