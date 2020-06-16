Burdur'da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi

Burdur'da 20 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

16.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:02
Burdur'da 20 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.
Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak, kentteki bir otelde düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, salgın sürecini iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirtti.
Şıldak, şu anda Burdur'da Kovid-19 vakası bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kovid-19 hastalığından 20 gündür Burdur'da yok. Sağlık, emniyet, jandarma il müdürlükleri ve kaymakamlıklarımız titiz çalıştılar, birlikte bu sonucu elde ettik. Bundan sonra da dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gerekliliklerini hem vatandaşlar hem kurumlar hem de özel sektör işletmeleri olarak uygulamaya devam etmemiz gerekiyor."
Burdur'da görev yaptığı sürede takım çalışmasını ön plana çıkardıklarını aktaran Şıldak, kararları tek başına değil, danışarak ve istişare ederek vermeye çalıştıklarını kaydetti.
Şıldak, halkı merkeze alan samimiyetle yoğrulmuş bir yönetim ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ben bu çalışmalarımda bana her zaman destek olan eşime de teşekkür ediyorum. Ailemi ihmal ettiğimi burada itiraf ediyorum. Hafta sonlarımız ve akşamlarımız dahil yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduk." diye konuştu. Burdur’da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Şıldak, Balıkesir, Burdur, Güncel, Haber

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