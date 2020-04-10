Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü korona virüs sebebiyle sosyal mesafeli kutlandı.

10.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:50
Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması
Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü korona virüs sebebiyle sosyal mesafeli kutlandı.

Burdur 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrasında şehitlikte dua okundu. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıl dönümünü kutladık. Türk polisi atasının izinde kanunlara ve nizamlara saygılı, vatanını ve devletini korumak için canı pahasına hizmet etmektedir, Geçmişten günümüze kadar canı pahasına hizmet etmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde de canı pahasına hizmet etmektedir. Bugün Atamızın huzurunda çelenk koyduk. Bu yılki kutlamalarımız biraz mazbut oldu, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı, Şimdi de şehitlerimizin huzuruna gelip dua edip onları andık. Gazilerimize şükranlarımız sunduk. Bizleri yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in yaptığı dua sonrasında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindeki personel şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Burdur, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: Mersin'de anne ve kızından 9 gündür haber alınamıyor - Haber 14:40: Ücretsiz maske eczanelerden verilecek - Haber 14:40: Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı - Haber 14:40: Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber 14:40: Batman'da emniyet müdürü ve yardımcılarına, eşlerinden sürpriz kutlama - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler