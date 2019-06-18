18.06.2019 16:11
Haberler» Güncel» Haber

Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor

Burdur

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Metrekareye 15 ile 20 kilogram yağışın düştüğü Burdur'da, Burdur Çayı aşırı yükseldi. Yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Aydınlık Evler ve Kışla mahallelerinden 12 evi, 3 evin eklentilerini ve bahçelerini de su bastı. Belediye ekipleri sel baskını olan evlerde temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydınlık Evler Mahallesi 39039. Sokak'ta ikamet eden Aydın Solak, "Bu sokakta oturuyorum, derenin ağzı aşırı sel sebebiyle doldu. Dere taşınca yan tarafta ki evlerin alt katları ve bahçeler sel oldu" dedi. - BURDUR
Kaynak: İHA
şirinevler, sel, su, burdur, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:48 UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti
17:48 Gediz'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
17:48 Özsoy: "Bu iklimi sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir"
17:48 Edirne'de 185 düzensiz göçmen yakalandı
17:48 Hamas'tan Mursi için başsağlığı mesajı
17:48 Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu
17:47 Trabzon'da taşkın: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - Yeniden