Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu

Burdur
'un Bucak
ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılkaya
beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Osmanlı, Roma
ve Bizans dönemine ait 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı sikkesi, 23 ok ucu, 3 bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.
Tarihi eserler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Bucak, Burdur, Güncel
Kaynak: AA