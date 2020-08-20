Burdur'da tarla günü etkinliği

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' projesi kapsamında üretimine başlanılan turşuluk biber ve sivri biber tanıtımı için tarla günü düzenlendi.

Kışla Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününe Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeliyle proje kapsamında biber üreten çiftçi Mehtap Candan ve vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, "Burada şu an denemesini yapmakta olduğumuz 2 tane 'özge' ve 'alpçelik' adında biber çeşidimiz var. Bunlar pazar payı yüksek olan biber çeşitlerimiz. Bu bölgeye uyumlu olan çeşitlerimiz. Elbette ülkemizde yeni çeşitlerin geliştirilmesi, yüksek verim alınması önemli. Bunlarla ilgili çalışmalarımız önümüzdeki süreç içerisinde devam edecektir. Çiftçimize bereketli olmasını, bol kazançlar sağlamasını diliyorum" dedi.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülkede çok ciddi ve güzel işler yaptığını söyledi. Ünlü, "Pandemi döneminde de sağlıktan sonra tarımın önemini hepimiz gördük. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bizim araştırma enstitüleri yerli ve milli, burası çok önemli yerli ve milli çeşitlerimizi geliştiriyoruz. Çok önemli işler yapıyoruz. Bunu paydaşlarımız ile birlikte sahaya indirmemiz lazım. Bizim üreticimize yerli ve milli çeşitleri yaymamız lazım. Bu konuda özellikle Tarım ve Bakanlığı ile araştırma enstitüleri 2000'li yıllardan beri yerli ve milli sebze tohumculuğu konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Artık bu çeşitlilikleri sahada görüyoruz. Bunları yaymak da bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Çiftçi Mehtap Candan da üretimini yaptığı biberlerin pazarda yüksek fiyatlara satıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalardan sonra sembolik hasat yapıldı.