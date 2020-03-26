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Burdur'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

26.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:34
Burdur'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Burdur 'un Yeşilova ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güney köyünde telefonla ulaştığı yaşlı insanlara, kendisini savcı olarak tanıtıp evdeki para ve altınları isteyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen bir şüphelinin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Köyde yüzünde tıbbi maske takılı ve şüpheli hareketleri bulunan bir yabancının olduğunu öğrenen ekipler, bir tarlada ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheli E.E'yi (26) gözaltına aldı.
Sorgusunda 4 farklı suçtan kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilova, Burdur, Güncel

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