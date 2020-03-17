Burdur'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:42
Burdur 'un Karamanlı ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Fehim Oruç'un kullandığı 21 AAF 705 plakalı hafif ticari araç, Karamanlı ilçesi çıkışında karşı şeride geçerek Murat Büyük yönetimindeki 01 ABL 366 plakalı tırla çarpıştı.
Şoför mahallinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İki sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Fehim Oruç daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Fehim Oruç'un kullandığı 21 AAF 705 plakalı hafif ticari araç, Karamanlı ilçesi çıkışında karşı şeride geçerek Murat Büyük yönetimindeki 01 ABL 366 plakalı tırla çarpıştı.
Şoför mahallinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İki sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Fehim Oruç daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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