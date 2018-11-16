Burdur'da Toplu Açılış Töreni

Burdur
'da yapımı tamamlanan bazı tesislerin hizmete alınması dolayısıyla toplu açılış töreni gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün yeni hizmet binası, Necip Fazıl
Kısa Kürek Konferans Salonu, Şirinevler
Anaokulu ve 50 kişilik yemekhanenin bulunduğu tesisler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un katılımıyla hizmete açıldı.
Törende konuşma yapan Burdur Valisi Hasan Şıldak
, eğitim yatırımlarının hayırlı olmasını temenni ederek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 258 okulda, 43 bin öğrencinin ve 3 bin 292 öğretmenle eğitime devam ettiklerini söyledi.
"Eğitimde markayız öncü olmaya devam edeceğiz" AK Parti
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
ise, güller gönüller diyarı olduklarını, eğitimde de marka olduklarını belirtti.
Birçok vilayetin Burdur'daki sınav başarılarını nasıl elde ettiklerini takip için geçmişte illerine geldiklerini dile getiren Özçelik, "Bundan sonraki süreçte, özellikle vizyon 2023 süreci içerisinde biz çocuklarımızın sınav başarılarının yanında, onların hayata hazırlanmalarını kendi sosyal beceri ve yeteneklerini gösterecek konularda da Burdur'un eğitimde güzel bir netice alacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.
Eğitimde 2023 vizyonu
AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur
da, eğitimde bundan sonraki sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanı Selçuk
'un da katkılarıyla 2023 vizyonu projelerinin en iyi şekilde uygulanması olduğunu vurguladı.
Bu konuda öğretmen ve idarecilere de büyük sorumlulukların düştüğüne işaret eden Milletvekili Uğur, "Ben öğretmen ve idarecilerimizin hassasiyetle davranıp bunu başaracaklarına eminim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından tesisler, kurdele kesimiyle hizmete alındı.
Milletvekili,Ziya Selçuk,Burdur