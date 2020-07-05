Burdur'da trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralıBURDUR- Karamanlı Karayolu Çallıca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

05.07.2020 18:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:59
Burdur'da trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı
BURDUR- Karamanlı Karayolu Çallıca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Turan Özbay (60) yönetimindeki 34 RE 2584 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Özbay ile Hüseyin Said Nursoy (30) ve Miraç Burak Özbay (30) Karamanlı Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri tarafından otomobil kesilerek çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan Turan Özbay'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Burdur’da trafik kazası: 1’i ağır, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karamanlı, Burdur, Güncel, Haber
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