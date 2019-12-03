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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'da dün gece iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

03.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
'da dün gece iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, eski Burdur yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Burak K.'nin (29) kullandığı 20 DZ 648 plakalı cip ile Çavdır istikametinden gelen Ali Aykan'ın (47) kullandığı 20 ACS 117 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Ali Aykan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlarda yolcu olan Ali İzzet Harmanda (27) ile diğer araçta yolcu olan Ali Sülük (40) isimli vatandaşlar ise yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine sevk etti. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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