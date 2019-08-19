Haberler» Güncel» Haber

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

19.08.2019 12:52 Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Peker idaresindeki 15 LK 070 plakalı otomobil, Yeşilova-Burdur kara yolu Jandarma Komutanlığı binası karşısında, Veli Kabay'ın (42) kullandığı 32 LR 437 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücülerden Veli Kabay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer araç sürücü Osman Peker ile otomobilde bulunan eşi Kıymet Peker, kayınpederi Abdurrahman Yüksel ve kayınvalidesi Anakadın Yüksel ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kabay'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yeşilova, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:51   Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı
13:48   Vali Yaman, Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı
13:48   Meram Millet Bahçesi'ni 460 bin kişi ziyaret etti
13:48   Hatay'da ev ve araçlara zarar veren iki kişiye gözaltı
13:46   AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı
13:46   "Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız"
13:46   "Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün...