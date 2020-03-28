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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

28.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:16
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı
Burdur 'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin A. idaresindeki 07 T 0240 plakalı ticari taksi ile Halil Kurt yönetimindeki 16 U 0933 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Halil Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 07 T 0240 plakalı ticari takside bulunan Tacettin A., Abdurrahman Mete Güzel, Burçin Güzel, Bilge Kağan Güzel ve diğer otomobilde bulunan Muhammet Eren Kurt yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılırken ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Bucak, 3. Sayfa

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