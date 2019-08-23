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Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

23.08.2019 10:44 Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Gürel'in kullandığı 15 EP 117 plakalı kamyon, 70 Evler Mahallesi TOKİ Kavşağında, Nurullah Gültekin yönetimindeki 07 V 1274 plakalı mermer yüklü tırla çarpışarak devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü Gürel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Bu arada, tırda yüklü mermer blokların devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, vinç yardımıyla mermer bloklarının alınmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Hasan Gürel, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

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