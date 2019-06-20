20.06.2019 18:23
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Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

Burdur

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Burdur'dan Karamanlı ilçesi yönüne giden Osman Gençaslan idaresindeki 06 BD 3643 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Sürücü Osman Gençaslan ile araçta bulunan eşi Zeliha ve kızları Pınar ile Duygu Gençaslan yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Karamanlı, Burdur, Güncel

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