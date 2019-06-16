Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

Burdur
'un Tefenni
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Sercan Açmaz idaresindeki 41 E 1786 plakalı otomobil, Tefenni- Çavdır
kavşağında Okan Yıkıldım'ın kullandığı 20 AAY 080 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile Serpil Yıkıldım, Canan Açmaz ve 4 yaşındaki Elif Öykü Açmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Okan ve Serpil Yıkıldım, Tefenni Devlet Hastanesine; Sercan, Canan ve Elif Öykü Açmaz ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sercan Açmaz, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin adından Antalya
Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.