Haberler » Güncel » Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber

Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

Burdur'da bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:55Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı
'da bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, istikametinden Burdur'a gelen Mehmet Ali Arıkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı araç Kuruçay mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada şoförle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Rıza Aslan (45), Hurşit Ongun (40), Emine Çakmak (11) ve Hüseyin Mert Şahin (18) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
(Ali Kapan/İHA)

Mehmet Ali Arıkan, Tefenni, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Haber
23:08  Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Haber
23:07  Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Haber
23:07  Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Haber
23:02  TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:13:37