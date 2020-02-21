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Burdur'da Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı

Ege Üniversitesinde 2015 yılında öldürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burdur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

21.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:58Burdur'da Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
Üniversitesinde 2015 yılında öldürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

İzmir'de Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5'inci yılında Burdur Ülkü Ocakları'nca anıldı. Köprübaşı'ndan başlayan etkinlikle Çakıroğlu'nu ve şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştiren grup, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını hep birlikte söyledi. Etkinlikte şehitler için dua edildi ve helva ikramında bulunuldu. - BURDUR

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burdur, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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