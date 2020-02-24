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Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da üzerinden uyuşturucu çıkan şahsın evinde hassas terazi ve esrar maddesi ele geçirildi.

24.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:13Burdur'da uyuşturucu operasyonu
'da üzerinden uyuşturucu çıkan şahsın evinde hassas terazi ve esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ilçesi Uylupınar köyünde A.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesi ve bir adet hassas terazi, evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 30 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 TL ele geçirildi. Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen toplam 70 gram esrar maddesi, 500 TL ve hassas teraziye el konulurken, gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Gölhisar, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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