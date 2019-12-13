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Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

13.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:39Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 'dan 'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya- Burdur yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada 188 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki H.G., İ.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceha hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.



Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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