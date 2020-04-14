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Burdur'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Burdur'da evlerinde metamfetamin maddesi ele geçirilen ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

14.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:19
Burdur'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Burdur 'da evlerinde metamfetamin maddesi ele geçirilen ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheliler C.E.Ç. ve S.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 42 gram metamfetamin maddesi, 14 adet kullanımı kontrole tabi hap ve 1 adet uyuşturucu öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerden uyuşturucu temin eden 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. C.E.Ç., S.D. ve şüphelilere yardım ettiği anlaşılan C.C. yakalandı. C.C. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. de adli kontrolle serbest bırakıldı. C.E.Ç. ise tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa
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