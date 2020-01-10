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Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

10.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:54Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.D'yi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı çekici il merkezinde durduruldu. Çekicide ve aracın dorsesinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına kullanılan çok sayıda aparat ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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