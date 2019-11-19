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Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı

Burdur'da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdükten sonra ateşe atıp yaktığını itiraf etti.

19.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 07:14

Burdur Çeltikçi ilçesinde vahşice işlenen cinayet kan dondurdu. 3 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Süzen'in oğlu İsmail Süzen tarafından öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı.

Olay, Burdur'un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen'in oğlu İsmail Süzen'i gözaltına aldı.

BABASINI YAKARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen'in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.

Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (21)
OHHH YANDAN YANDAN:SiBEL TAKMA KAFANA TÜRK MiLLETi SENiNLE GURUR DUYUYOR
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KAĞAN:kıyamet alametleri bunlar
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KAMYONCU TIRCI CEMİLLL:NE HAYIRLI EVLAT
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ANTİ GÜRCÜ:evlenmeyin cocukta yapmayin sonunuz böyle olacagi kesin
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ANTİ ANTİ:herkesi kendin sanma kabilde var kabil de var sen hangisindensin
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CELLO:HERKES SENMİ ONUN GİBİMİ ADINA KONUŞ
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3 2
ADANALI:NE OLUYOR BU İNSANLARA NEREYE GİDİYORUZ KIYAMET YAKINDIR
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16 1
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KURT BEY:İnsanların korktuğu birşey mutlaka olmalı.Yoksa bu cinayetleri azaltmak mümkün değil.Ben babam için ölürüm,o babasını öldürmüş.
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39 2
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GAMZE YILDIRIM:Hergün Bu Haberleri Görmekten Bana Fenalik Geldi.Toplumsal Şiddet Son Hiz Artti Arka Sokaklarin Senaryosunu Solladi.Cancagizim Devletim Sağır Sultan mi Oldunuz ;Bi Görmezsiniz Duymazsiniz ? Ülkemizde Insan,Aile Kalmadi ! Komisyon Kurun,Derinlemesine Analiz Edin Bişey Yapin ;Önleyici Tedbirler Alın !
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TUBA:İDAM TEK ÇÖZÜM. ALLAHIN SERIATIIYLA YONETILMIYORUZ. . . MALESEF DAHA KOTUSEYLER OLACAK CINAYET TACIZ TECAVUZ
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