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Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 22 bin 500 talep

Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 22 bin 500 talepBurdur'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 22 bin 500 talepte bulunuldu.

09.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:57
Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 22 bin 500 talep
Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 22 bin 500 talepte bulunuldu. AFAD İl Müdürü Yasin Tozgöz, taleplerin çoğunluğunun 65 yaş üstü vatandaşların ilaç talebi olduğunu belirterek, "Bunun dışında gıda, odun, kömür talepleri oluyor" dedi.
Burdur İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasında hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'na kurulduğu 22 Mart tarihinden itibaren vatandaşlar tarafından 22 bin 500 talepte bulunuldu. Taleplerin makul olan yüzde 90'ı ekipler tarafından karşılandı.
Burdur AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, "İl merkezinde talep oluşturan çağrı alıcı 15, talepleri karşılayan 43 olmak üzere toplam 58 personel 15 araçla Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu 22 Mart tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımızdan 22 bin 500 talep aldık. İl merkezi ve ilçelerimizden gelen makul taleplerin yüzde 90'ını karşılamış durumdayız" dedi.
Gelen taleplerin çoğunluğunun 65 yaş üstü vatandaşların ilaç talebi olduğunu anlatan Tokgöz, "Bunun dışında gıda, odun, kömür talepleri oluyor. Bazı vatandaşlarımızdan fatura ödeme, maaşlarının çekilmesi ve banka işlemleri talepleri geliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışıyor" diye konuştu. Burdur’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na 22 bin 500 talep

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Burdur, AFAD, Güncel, Haber

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